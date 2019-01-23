23 Января 2019
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Экономика В России

Правительство обсудит введение соцнормы на электричество. Льготные тарифы планируют ликвидировать к 2033

Минэкономразвития предложило реанимировать замороженный в 2014 году проект социальной нормы потребления электроэнергии для населения, сообщает "Коммерсантъ". Предложение рассмотрят 23 января на заседании у вице-премьера Дмитрия Козака.

По данным издания, в России могут ввести три тарифа для населения: базовый - при потреблении до 300 кВт/ч в месяц на лицевой счет, повышенный - свыше 300 кВт/ч и экономически обоснованный при потреблении более 500 кВт/ч.

Для некоторых регионов границы могут быть повышены до 500 кВт/ч и 700 кВт/ч в месяц, а для потребителей, не подключенных к теплосетям и отапливающимся электричеством - до 3300 кВт/ч и 3500 кВт/ч в месяц соответственно.

Также к 2033 году для владельцев электроплит в жилых домах, а также для сельского населения будут отменены существующие льготы - в настоящее время для них установлен коэффициент 0,7.

Издание отмечает, что в правительстве все же опасаются социального взрыва из-за введения нормы. Против предложенной дифференциации тарифов выступает Минэнерго. По мнению первого замминистра Алексея Текслера, она может повлечь рост финансовой нагрузки на граждан, и так выросшей из-за роста НДС, налогообложения самозанятых и индексации тарифов ЖКХ.

Соцнорму на свет - потолок месячного энергопотребления, оплачиваемого, как сейчас, по заниженному тарифу, и рост тарифа на сверхнормативные киловатт-часы - пытались ввести еще в 2013 году. В семи пилотных регионах установили норму в 50–190 кВт/ч в месяц на человека, с июля 2014 года она должна была заработать по всей стране. Но в январе 2014 года реформу отложили на два года, а к 2016 году о ней уже не вспоминали.

О соцнорме снова заговорили летом в рамках обсуждения проблем перекрестного субсидирования - повышения цен для одних групп потребителей, чтобы снизить тарифы другим. Тогда Минэнерго оценило объем "перекрестки" в 2017 году в 368 млрд руб., а к 2022 году - в 417 млрд руб. Для ее сокращения к 2022 году до плановых 89 млрд руб. требовался рост тарифов населения на 13,9% в год, что сочли невозможным.

Хоть рассматриваемая сейчас схема и представляется более мягкой в сравнении с первоначально предложенной, но эффект от нее пока непредсказуем. Эксперты не исключают, что новая энергонорма превратится в еще одно средство сбора "дани" с населения.

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Правительство обсудит введение соцнормы на электричество. Льготные тарифы планируют ликвидировать к 2033

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Теги: соцнорма, электричество, правительство, льготы



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