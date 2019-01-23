23 Января 2019
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Общество Курганская область

В Кургане отключат воду в Шевелевке и пятом микрорайоне Заозерного

Специалисты "Водного союза" будут менять старый трубопровод в Шевелевке и устранят аварию на сетях в 5 микрорайоне Заозерного, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Для этого необходимо отключить воду 24 января с 9.00 до 21.00 по следующим адресам:

Необходимы перекладка и ремонт сетей

- ул. Криволапова, №46, 46А, 48, 48А.

В Заозерном воду отключат с 9.00 24 января до 7.00 25 января по следующим адресам:

- 5 мкр-он, №1, 10, 11, 12, 16, 16к1, 16к2, 16к3, 16к4, 16к5, 16к6, 16к7.

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В Кургане отключат воду в Шевелевке и пятом микрорайоне Заозерного

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Теги: Водный союз, авария, сети, вода, отключение, Курган, Шевелевка, Заозерный



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