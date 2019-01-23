Ушёл в отставку министр территориального развития Прикамья

Вице-премьер, министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров ушёл в отставку, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом прозвучала сегодня на заседании правительства Прикамья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона. Кокшаров ушёл по собственному желанию.

Напомним, Кокшаров 4 августа 2015 г. досрочно покинул пост главы Кунгура "в связи с переходом на другую работу". 5 августа вступил в должность министра территориального развития края. В декабре 2015 г. новым главой Кунгура стала руководитель контрольно-счетной палаты города Лариса Елтышева.