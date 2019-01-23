23 Января 2019
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Политика Пермский край

Ушёл в отставку министр территориального развития Прикамья

Вице-премьер, министр территориального развития Пермского края Роман Кокшаров ушёл в отставку, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом прозвучала сегодня на заседании правительства Прикамья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона. Кокшаров ушёл по собственному желанию.

Напомним, Кокшаров 4 августа 2015 г. досрочно покинул пост главы Кунгура "в связи с переходом на другую работу". 5 августа вступил в должность министра территориального развития края. В декабре 2015 г. новым главой Кунгура стала руководитель контрольно-счетной палаты города Лариса Елтышева.

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Ушёл в отставку министр территориального развития Прикамья

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Теги: министр территориального развития Пермского края, Роман Кокшаров, отставка по собственному желанию



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