23 Января 2019
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"Автомобилист" разгромил "Трактор" в Екатеринбурге благодаря отличной игре Доуса

Екатеринбургский "Автомобилист" разгромил челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла во вторник вечером в уральской столице и завершилась со счетом 3:0, передает корреспондент Накануне.RU.

В составе победителей отличились Найджел Доус, Франсис Паре и Алексей Василевский. Также на счету Доуса две голевые передачи.

Стоит отметить, что подопечные Андрея Мартемьянова уже четвертый раз в сезоне оказались сильнее своих челябинских оппонентов.

Напомним, в минувшие выходные состоялся Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победителем стала команда дивизиона Чернышева, победив в финале сборную дивизиона Боброва.

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"Автомобилист" разгромил "Трактор" в Екатеринбурге благодаря отличной игре Доуса

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Теги: Автомобилист, Трактор, Екатеринбург



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