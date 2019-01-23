"Автомобилист" разгромил "Трактор" в Екатеринбурге благодаря отличной игре Доуса

Екатеринбургский "Автомобилист" разгромил челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла во вторник вечером в уральской столице и завершилась со счетом 3:0, передает корреспондент Накануне.RU.

В составе победителей отличились Найджел Доус, Франсис Паре и Алексей Василевский. Также на счету Доуса две голевые передачи.

Стоит отметить, что подопечные Андрея Мартемьянова уже четвертый раз в сезоне оказались сильнее своих челябинских оппонентов.

Напомним, в минувшие выходные состоялся Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победителем стала команда дивизиона Чернышева, победив в финале сборную дивизиона Боброва.