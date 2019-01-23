Ротенберги продают бизнес-джеты из-за санкций США

Братья Борис и Аркадий Ротенберги продают два бизнес-джета, общая стоимость самолетов $40 млн. Бизнесмены отказываются от них из-за санкций США.

По информации Forbes, реализацию самолетов Bombardier проводит брокер Boutsen Aviation. Бортовые номера соответствуют инициалам бизнесменов - BRRB и ARRH.

Борис Ротенберг приобрел судно на кредит банка Credit Suisse, однако после введения санкций США банк в одностороннем порядке перестал принимать платежи по кредиту и продал судно, рассказал представитель Ротенберга.

Ранее бизнес-джет Gulfstream G650 продал Геннадий Тимченко, в отношении которого тоже были введены санкции. Владелец UC Rusal Олег Дерипаска отказался от трех частных самолетов Gulfstream G550, джеты выставили на продажу по цене $30 млн.