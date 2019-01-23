23 Января 2019
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Политика В России

Эксперты назвали самые важные поправки в законы о выборах

Смягчить муниципальный фильтр на выборах губернаторов, упростить правила регистрации кандидатов в региональные парламенты, перенести единый день голосования на конец октября и снять ограничения, затрудняющие присутствие наблюдателей и СМИ на избирательных участках в день голосования, – минимальный набор поправок в избирательное законодательство, которые, по мнению экспертов, необходимо принять уже к следующим выборам.

Как сообщил на заседании круглого стола "Выборы-2019: надо ли смягчить закон?" руководитель временной рабочей группы научно-экспертного совета при Центризбиркоме по подготовке срочных изменений федеральных законов о выборах Аркадий Любарев, проект подготовленных экспертами поправок уже передан в кремлевскую рабочую группу по изменению избирательного законодательства, которую возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Однако сроки поджимают: с учетом стандартного срока прохождения законопроектов через Госдуму и времени, которое потребуется региональным законодателям на приведение своих законов в соответствие с этими поправками, на выдвижение инициативы остается меньше месяца, с ней надо успеть до середины февраля, сообщают "Ведомости".

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Эксперты назвали самые важные поправки в законы о выборах

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Теги: выборы, законы, ЦИК



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