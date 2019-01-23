В Пермском крае управлять транспортными потоками будет компьютер

Центр безопасности дорожного движения Пермского края провело аукцион на поставку программных комплексов PTV Vissim и PTV Visum.

Как сообщили Накануне.RU в администрации губернатора, технологии будут использованы для моделирования транспортных потоков и оптимизации сигнальных планов светофоров.

Программа PTV Visum помогает прогнозировать пассажирские, автомобильные, грузовые потоки и оценивать эффект от реализации предлагаемых решений: строительства развязок, расширения проезжей части, введения новых маршрутов.

По словам специалистов, современный подход к моделированию транспортных потоков и светофорному регулированию поможет постепенно выстроить в Пермском крае интеллектуальную транспортную систему.