Исследование: тюменцы любят шубы больше, чем пуховики

Эксперты проанализировали рынок зимней верхней одежды в январе 2019 года и выяснили, что жители Тюмени на фоне почти равного предложения пуховиков и шуб, на 62% активнее интересуются меховыми изделиями.

Как сообщили Накануне.RUв компании "Авито", сейчас шуба в городе стоит в среднем 26 тыс. 343 руб., а пуховик – почти в 9 раз дешевле. Жители Тюмени, как и остальных 22 крупных городов, отдают предпочтение именно шубам. В целом по России популярность шубы на 72% выше, чем у пуховика.

Однако некоторые жители регионов менее склонны к покупке меховых изделий. Лидером стала Пермь, где спрос на шубы минимален – лишь на 26% превышает спрос на пуховики. На противоположном полюсе Уфа – в столице Башкортостана шубы втрое популярнее пуховиков.

Во всероссийском масштабе в сегменте "предложения" наблюдается паритет: число объявлений о продаже шуб превышает аналогичный показатель пуховиков только на 2%.

При этом среди отдельных городов нет такого же единства, как в сегменте спроса. Жители 13 населенных пунктов охотнее продают пуховики, особенно это выражено в Челябинске, где количество пуховиков на продажу на 42% превышает число шуб. В Тюмени число объявлений о продаже пуховиков превышает аналогичный показатель шуб на 1%.