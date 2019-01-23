23 Января 2019
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Экономика В России

В России может появиться налоговый вычет на фитнес

Минфин разрабатывает поправки в Налоговый кодекс, которые позволят россиянам получать социальный налоговый вычет по расходам на занятия физкультурой и спортом.

Как предполагается, это можно будет сделать с 2020 года.

Рассмотреть возможность предоставления жителям страны вычетов по налогу на доходы физических лиц с учетом тех сумм, которые они тратят на занятия спортом и физкультурой, поручал президент России по итогам совместного заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018" в июле 2018 года.

Речь идет не о новом виде вычета, а "о дополнительном виде конкретных расходов, который появится в рамках существующего лимита расходов на здравоохранение", сообщает "Российская газета".

Налоговый вычет - сумма, уменьшающая размер дохода, с которого уплачивается налог на доходы физических лиц - 13%.

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В России может появиться налоговый вычет на фитнес

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Теги: налог, НДФЛ, спорт



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