23 Января 2019
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Экономика В России

В Госдуме предложили сделать невозвратными билеты в плацкартные вагоны

Депутаты Госдумы обратились в министерство транспорта с предложением ввести продажу невозвратных билетов в плацкарт и общие вагоны.

Инициатива принадлежит депутату Наталье Кувшиновой ("Единая Россия"). Как говорится в письме, направленном в министерство, соответствующие просьбы поступили от россиян из разных регионов. Предполагается, что невозвратные билеты в плацкарт и общие вагоны позволит снизить стоимость билетов без согласования с ФАС, сообщают "Известия".

Ранее российские пассажиры начали покупать первые невозвратные билеты в поезда дальнего следования.

Продажи открыты на поезда отправлением с 19 апреля. Невозвратные билеты можно купить в двухэтажные сидячие поезда 740/739 Москва — Воронеж и купе поезда 26/25 Москва — Ижевск. Также на эти поезда можно купить возвратные билеты.

Сообщалось, что невозвратные железнодорожные билеты будут дешевле возвратных. При этом затраты на покупку билетов тех, кто уверен в датах своих поездок, уменьшатся на 10-20%, отметили в Минтрансе. Однако часть средств на покупку невозвратных билетов вернуть удастся.

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В Госдуме предложили сделать невозвратными билеты в плацкартные вагоны

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Теги: поезда, плацкартные вагоны, Госдума



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