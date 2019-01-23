Пострадавшие при пожаре на судах в Черном море доставлены в клинику Керчи

12 моряков, которые получили травмы в результате пожара на танкерах в Черном море, доставлены в больницу Керчи.

Как сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко, все пострадавшие - средней степени тяжести. В больнице они пройдут предварительное обследование. У двух моряков было повышенное давление, у других - вызванное переохлаждением заболевание горла. Еще два моряка поступили с небольшими ожогами, сообщает ТАСС.

Тем временем, на судах, горящих в Черном море, зафиксирован опасный крен, пожар на борту потушить пока не удается.

Существует угроза затопления, сообщили в Росморречфлоте.

Спасатели предприняли две попытки провести работы по охлаждению корпуса судов, но из-за продолжения горения и сохранения угрозы взрывов они были прекращены, передает РИА Новости.

Напомним, два судна под флагом Танзании загорелись в районе Керченского пролива. Предположительно, на одном из них произошел взрыв. В результате происшествия погибли более 10 человек.