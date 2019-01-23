Угонщик самолета Сургут - Москва не смог объяснить свой поступок

41-летний Павел Шаповалов, которого задержали по подозрению в захвате самолета, выполнявшего рейс Сургут - Москва, официально задержан.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в ближайшие дни следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте. Также мужчине будет предъявлено обвинение по статье "Угон воздушного судна". Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время следователями произведен осмотр лайнера, изъяты биологические образцы, которые направлены на исследование. В ходе досмотра подозреваемого и осмотра самолета взрывчатых веществ и оружия не обнаружено.

Кроме того, следователями допрошены все взрослые пассажиры рейса, а также члены экипажа, изъяты записи камер видеонаблюдения. Также осуществляются обыски по месту жительства мужчины и допросы его родственников и соседей.

Во время допроса Шаповалов заявил, что не проносил на борт лайнера оружие. При этом он не смог объяснить, зачем потребовал направить самолет в Афганистан, сообщает Lenta.ru.

Тем временем, резервный борт "Аэрофлота" с пассажирами рейса, который летел из Сургута в Москву, и был вынужден изменить курс по требованию одного из пассажиров, прибыл из Ханты-Мансийска в столичный аэропорт Шереметьево.

В Москву прилетел 61 пассажир, еще шестеро вылетят позже, а для тех, кто отказался лететь 22 января, зарезервированы места в гостиницах Ханты-Мансийска, сообщает ТАСС.