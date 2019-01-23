Угонщик самолета Сургут - Москва не смог объяснить свой поступок

23 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Центральный ФО Уральский ФО

Угонщик самолета Сургут - Москва не смог объяснить свой поступок

41-летний Павел Шаповалов, которого задержали по подозрению в захвате самолета, выполнявшего рейс Сургут - Москва, официально задержан.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в ближайшие дни следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте. Также мужчине будет предъявлено обвинение по статье "Угон воздушного судна". Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время следователями произведен осмотр лайнера, изъяты биологические образцы, которые направлены на исследование. В ходе досмотра подозреваемого и осмотра самолета взрывчатых веществ и оружия не обнаружено.

Кроме того, следователями допрошены все взрослые пассажиры рейса, а также члены экипажа, изъяты записи камер видеонаблюдения. Также осуществляются обыски по месту жительства мужчины и допросы его родственников и соседей.

Во время допроса Шаповалов заявил, что не проносил на борт лайнера оружие. При этом он не смог объяснить, зачем потребовал направить самолет в Афганистан, сообщает Lenta.ru.

Тем временем, резервный борт "Аэрофлота" с пассажирами рейса, который летел из Сургута в Москву, и был вынужден изменить курс по требованию одного из пассажиров, прибыл из Ханты-Мансийска в столичный аэропорт Шереметьево

В Москву прилетел 61 пассажир, еще шестеро вылетят позже, а для тех, кто отказался лететь 22 января, зарезервированы места в гостиницах Ханты-Мансийска, сообщает ТАСС.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Угонщик самолета Сургут - Москва не смог объяснить свой поступок

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: самолет, угон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 659

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети