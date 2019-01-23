Сбербанк признан вторым по силе брендом в мире

Компания Brand Finance составила рейтинг самых сильных брендов компаний мира.

На втором месте оказался Сбербанк. Стоимость его бренда за прошлый год выросла с $11,6 до $12,4 млрд, что позволило Сбербанку войти в топ-20 крупнейших банков мира.

В мировой рейтинг самых дорогих брендов, кроме Сбербанка, попали "Газпром" и "Лукойл".

Помимо этого глава Сбербанка Герман Греф стал единственным представителем России в рейтинге ста лучших CEO по версии Brand Finance, заняв 69-ое место.

Первое место в мировом рейтинге Brand Finance Global 500 снова занял онлайн-ритейлер Amazon, а глава компании Джефф Безос признан лучшим CEO. Бренд Amazon оценен в $187,905 млрд.

Третье место занимает Apple. Далее идут Google и Microsoft, сообщает РИА "Новости".

Рейтинг составляется на основе финансового состояния компании, узнаваемости бренда, лояльности, продвижения, маркетинговых инвестиций, удовлетворенности персонала и корпоративной репутации.

В прошлом году Сбербанк стал самым дорогим брендом в России. По данным Brand Finance, стоимость Сбербанка выросла на 18% по сравнению с 2017 годом и составляет 670,4 млрд руб. "Газпром" (второе место) подорожал на 5% — до 320,8 млрд руб. Тройку замкнул "Лукойл со стоимостью около 281 млрд руб. Четвертое место занимает бренд "Роснефть" (203,9 млрд руб.), пятое - РЖД (158,98 млрд руб.). Шестое, седьмое, восьмое и девятое места поделили "Магнит" (145,2 млрд руб.), ВТБ (117,6 млрд руб.), МТС(114,5 млрд руб.) и "Татнефть" (97,3 млрд руб.) соответственно.

Замкнула рейтинг "Пятерочка", подорожавшая на 27% со стоимостью в 91,2 млрд руб., сообщает Lenta.ru.