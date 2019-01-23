Абэ: Новый раунд консультаций глав МИД РФ и Японии по мирному договору состоится в феврале

23 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Дальневосточный ФО В России За рубежом

Абэ: Новый раунд консультаций глав МИД РФ и Японии по мирному договору состоится в феврале

Министры иностранных дел РФ и Японии по поручению лидеров двух стран в феврале проведут новые консультации по мирному договору.

Такое заявление сделал японский премьер-министр Синдзо Абэ. Он не исключил, что министры двух стран могут провести встречу в Мюнхене. "А также, чтобы спецпредставители глав государств тоже провели переговоры", - отметил Абэ, сообщает "Интерфакс".

22 января президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделали заявления после переговоров в Москве, сообщает сайт Кремля.

Как отметил российский лидер, поговорить удалось о многом. В частности, стороны обсудили расширение торгово-инвестиционных связей, а также японский план сотрудничества по восьми направлениям.

Путин и Абэ немалую часть переговоров, по их словам, уделили обсуждению мирного договора между Россией и Японией по Курильским островам. Президент России отметил, что впереди у двух стран - длительная кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Абэ: Новый раунд консультаций глав МИД РФ и Японии по мирному договору состоится в феврале

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Курилы, Россия, Япония



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 656

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети