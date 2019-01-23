Абэ: Новый раунд консультаций глав МИД РФ и Японии по мирному договору состоится в феврале

Министры иностранных дел РФ и Японии по поручению лидеров двух стран в феврале проведут новые консультации по мирному договору.

Такое заявление сделал японский премьер-министр Синдзо Абэ. Он не исключил, что министры двух стран могут провести встречу в Мюнхене. "А также, чтобы спецпредставители глав государств тоже провели переговоры", - отметил Абэ, сообщает "Интерфакс".

22 января президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделали заявления после переговоров в Москве, сообщает сайт Кремля.

Как отметил российский лидер, поговорить удалось о многом. В частности, стороны обсудили расширение торгово-инвестиционных связей, а также японский план сотрудничества по восьми направлениям.

Путин и Абэ немалую часть переговоров, по их словам, уделили обсуждению мирного договора между Россией и Японией по Курильским островам. Президент России отметил, что впереди у двух стран - длительная кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения.