23 Января 2019
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Общество За рубежом

Оглашен список номинантов на премию "Оскар"

Жюри Американской киноакадемии объявило полный список номинантов на получение премии "Оскара-2019".

В номинации "лучший фильм года" претендуют восемь картин: "Рома", "Звезда родилась", "Зеленая книга", "Фаворитка", "Черный клановец", "Власть", "Черная пантера" и "Богемская рапсодия".

Премию в категории лучший режиссер могут получить Альфонсо Куарон ("Рома"), Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Спайк Ли ("Черный клановец"), Йоргос Лантимос ("Фаворитка"), Адам МакКей ("Власть") или Павел Павликовский ("Холодная война").

В номинации "лучшая мужская роль" представлены Кристиан Бэйл ("Власть"), Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Вигго Мортенсен ("Зеленая книга") и Виллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности").

На премию за "лучшую женскую роль" претендуют пять актрис: Гленн Клоуз ("Жена"), Леди Гага ("Звезда родилась"), Оливия Колман ("Фаворитка"), Ялица Апарисио ("Рома") и Мелисса МакКарти ("Сможете ли вы меня простить?"), сообщают "Ведомости".

В прошлом году "Оскар" в номинации "лучший фильм" получила картина Гильермо дель Торо "Форма воды". Он претендовал на 13 номинаций.

91-я церемония вручения наград состоится в Лос-Анджелесе 24 февраля.

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Оглашен список номинантов на премию "Оскар"

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Теги: Оскар, кинопремия, кино



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