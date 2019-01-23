Пассажиры захваченного рейса Сургут - Москва прибыли в пункт назначения

Резервный борт "Аэрофлота" с пассажирами рейса, который летел из Сургута в Москву, и был вынужден изменить курс по требованию одного из пассажиров, прибыл из Ханты-Мансийска в столичный аэропорт Шереметьево.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Flightradar24. Как указывается на сайте, лайнер, выполняющий рейс SU1781, приземлился в Москве 22 января в 23:27 мск.

В Москву прилетел 61 пассажир, еще шестеро вылетят позже, а для тех, кто отказался лететь 22 января, зарезервированы места в гостиницах Ханты-Мансийска, сообщает ТАСС.

Напомним, самолет авиакомпании Аэрофлот совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за попытки угона. Пьяный пассажир, вооруженный пистолетом, требовал изменить курс и лететь в Афганистан. Под предлогом дозаправки самолет посадили в столице ХМАО, где спецслужбы провели операцию по захвату преступника. Им оказался ранее судимый и очень пьяный житель Сургута.

Захвативший самолет мужчина якобы любил выпить и бил бывшую жену.