23 Января 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра В России

Захвативший самолет "Сургут - Москва" мужчина якобы любил выпить и бил бывшую жену

Telegram-канал "Mash" сообщил подробности о 41-летнем Павле Ш., который днем 22 января захватил самолет "Сургут - Москва".

Как ранее сообщало Накануне.RU, мужчина находился в пьяном состоянии и в момент захвата имел при себе пистолет.

"Mash" сообщает, что мужчина раньше жил в ХМАО в селе Улут с женой и детьми.

"Славился буйным характером и любовью к алкашке. Буянил, поколачивал жену с детьми, пока она с ним не развелась и не уехала", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет авиакомпании Аэрофлот совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за попытки угона. Пьяный пассажир, вооруженный пистолетом, требовал изменить курс и лететь в Афганистан. Под предлогом дозаправки самолет посадили в столице ХМАО, где спецслужбы провели операцию по захвату преступника. Им оказался ранее судимый и очень пьяный житель Сургута.

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Захвативший самолет "Сургут - Москва" мужчина якобы любил выпить и бил бывшую жену

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Теги: Аэрофлот, Павел Ш., самолет, захват, Mash



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