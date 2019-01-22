23 Января 2019
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Митинг против сдачи Курил. Репортаж

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"Впереди длительная кропотливая работа". Путин и Абэ намерены ускорить взаимовыгодные пути к заключению мирного договора

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделали заявления после переговоров в Москве, сообщает сайт Кремля.

Как отметил российский лидер, поговорить удалось о многом. В частности, стороны обсудили расширение торгово-инвестиционных связей, а также японский план сотрудничества по восьми направлениям.

Путин и Абэ немалую часть переговоров, по их словам, уделили обсуждению мирного договора между Россией и Японией по Курильским островам. Президент России отметил, что впереди у двух стран - длительная кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения.

"Наша задача - обеспечить долгосрочное и всестороннее развитие российско-японских отношений на качественном уровне. И, разумеется, решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих стран", - отметил Путин.

Синдзо Абэ, Владимир Путин(2019)|Фото: kremlin.ru

Лидеры двух стран во время переговоров решили, что структуры правительств России и Японии должны разработать четкую схему скорейшего заключения мирного договора.

"Мы взяли курс решить проблему, опираясь на новый подход. Тому сотрудничеству, которое все это время мы с президентом Путиным осуществляли, не было еще примеров: совместная хозяйственная деятельность на трех островах, провели два выездных изучения на местах", - пояснил Абэ.

Японский премьер-министр добавил, что страны будут развивать связи между оборонными ведомствами и пограничными службами.

Как ранее сообщало Накануне.RU, японский премьер готов на мирный договор при гарантии передачи им части Курил.

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"Впереди длительная кропотливая работа". Путин и Абэ намерены ускорить взаимовыгодные пути к заключению мирного договора

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Теги: Синдзо Абэ, Владимир Путин, мирный договор, Курилы, переговоры



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