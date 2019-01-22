В больнице скончался третий летчик самолета Ту-22М3, который упал в Мурманской области

В больнице скончался один из летчиков, которые пострадали в результате крушения стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области.

Таким образом, количество жертв увеличилось до трех, еще один летчик находится в больнице.

Как ранее сообщало Накануне.RU, самолет разбился в Мурманской области после того, как попал в снежный заряд. Он разрушился в результате жёсткого касания взлётной полосы. Ту-22М3 совершал плановый полёт без боекомплекта, катастрофа произошла при попадании воздушного судна в снежный заряд.