"Выборы в Петербурге для Беглова будут непростыми. А Овсянников может "потерять все". Эксперты дали прогнозы на избирательную кампанию-2019

В АПЭК обнародовали результаты рейтинга эффективности региональных властей в 2018 году. В целом, как отмечают авторы исследования - гендиректор агентства Дмитрий Орлов и политолог Ростислав Туровский - эффективность исполнительной власти в субъектах РФ несколько подросла, свой позитивный вклад в это внесли проведенные Кремлем замены в губернаторском корпусе. Эксперты обсудили представленные итоги и дали свои прогнозы относительно "болевых точек" в рамках региональных избирательных кампаний 2019 года. Подробности - в материале Накануне.RU.

Трио лидеров ежегодного рейтинга осталось прежним: главенствующую позицию занимает Тюменская область, второе место отдано Белгородской области, третье - Чеченской Республике.

Авторы доклада отмечают, что приход Александра Моора на место губернатора Тюменской области вместо ушедшего в правительство РФ Владимира Якушева "никак не отразился на объективной силе позиций этого региона".

В пятерку самых эффективных регионов также вошли Калужская область и Ямало-Ненецкий АО, которые поменялись между собой местами по сравнению с прошлым годом.

Санкт-Петербург и Тульская область поделили между собой 6-7 места. При этом Питер вошел в группу регионов с ярко выраженной положительной динамикой рейтинга, на что, по словам аналитиков, повлияла смена власти.

Москва разместилась на восьмом месте (в прошлом году столица занимала в рейтинге 6 место). По мнению политологов, ухудшение позиций столичных властей, несмотря на успешную кампанию по выборам мэра, стало следствием перераспределения позиций других регионов.

Из "двадцатки" выбыли Московская и Владимирская области.

"Несмотря на победу Воробьева на выборах, которая проходила на фоне значительной социально-политической открытости, в регионе был целый ряд проблем организационных, политических, связанных с протестным движением опустилась с 14-15 в прошлом году на 23 место в этом", - прокомментировал он.

Смена губернатора и приход к власти во Владимирской области представителя ЛДПР Владимира Сипягина отразились в рейтинге падением этого региона с 20-го места на 33-34-е место. Область вошла в число регионов, где динамика рейтинга стала ярко выраженной отрицательной. В целом, как отмечают в АПЭК, все три региона, в которых к власти в прошлом году пришли представители оппозиционных сил продемонстрировали спад средних показателей эффективности исполнительной власти. К примеру, Хакасия, которую возглавил коммунист Валентин Коновалов, заняла последнее место в представленном рейтинге. "Очевидно, что смена руководителя и приход к власти коммуниста не привели к улучшению ситуации. Эксперты оценили перспективы нового главы весьма скептически", - прокомментировал Орлов.

При этом приход оппозиционеров к управлению не обрушил позиции этих регионов в рейтинге. "Хакасия и ранее фигурировала в числе самых проблемных и наименее эффективных регионов. Напротив, Хабаровский край на общем фоне выглядел и по-прежнему выглядит не так уж и плохо", - добавили в АПЭК.

В целом падение рейтинга чаще характеризует регионы с уже давно или относительно давно работающими главами, отметил политолог. К ним также относятся Оренбургская, Саратовская, Свердловская и Архангельская области, Ингушетия, Татарстан и Тыва. Орлов пояснил, что такая модель утраты эффективности имеет классический характер: сначала есть внимание населения и федерального центра, затем нарастание инерции в работе госаппарата, ослабление доверия. "На третьем-четвертом годах правления губернатора эффективность падает", - сказал гендиректор АПЭК.

Также авторы исследования отмечают случаи, где власть в богатых регионах "явно недорабатывает и оказывается неэффективной по сравнению с ресурсами этого региона". "С этой точки зрения, меня каждый раз удручает Пермский край, который явно не находится на том месте, где мог бы. Свердловская область выглядит далеко не блестящим образом, получше, чем Пермский край, но все равно. Иркутская область явно не дорабатывает. То, что она оказывается слишком низко, - это показатель неэффективности использования тех ресурсов, которыми богат этот регион", - выразил мнение Ростислав Туровский.

Обратили внимание политологи и на укрепление Приморского края с точки зрения политико-управленческой составляющей. На это повлияла избирательная кампания Олега Кожемяко и отладка его отношений с элитами. "Но это аванс, который Кожемяко предстоит подтвердить в следующем году. Не думаю, что путь этот будет легким", - считает Орлов.

Отдельно эксперты оценили перспективы ряда субъектов в контексте предстоящих выборов в 2019 году.

"К числу более проблемных регионов в контексте предстоящих губернаторских выборов относятся Республики Алтай и Калмыкия, Ставропольский край, Мурманская и Волгоградская области. Хотя позиции Мурманской области в целом не столь плохи, она отличается негативной динамикой, причем из-за социального блока. В случае остальных субъектов вызывает оптимизм небольшая позитивная динамика, однако эти регионы стабильно находятся в группе "ниже 70-го места", - отмечается в докладе.

Туровский считает, что пока нет оснований говорить о том, что "есть очевидные претенденты на отставку". "Среди регионов, где будут выборы в плановом порядке, получается, что как правило их позиции невысокие, многие из них находятся в нижней части рейтинга, иногда на местах, которые весьма близки к последним. Но по всем регионам наблюдаются пусть слабые, но положительные тенденции… Откровенно плохих случаев, чтобы ситуация продолжала усугубляться, в регионах, где предстоят выборы, нет", - заявил он.

"Тяжелые выборы" предрекли Волгоградской области. "Я вообще не очень понимаю, что он до сих пор не скатился в последнюю десятку, то как там организовано управление, честно говоря… не будем давать негативных оценок", - прокомментировала директор АНО "НИЦ "Особое мнение" Екатерина Курбангалеева. С ней согласился и гендиректор АПЭК, который отметил наличие в регионе серьезных проблем с элитами и с бюджетом. "Там много отягощающих факторов долгосрочных, которые не преодолеть, к сожалению, даже на горизонте 5-10 лет", - сказал Орлов.

Эксперты допустили вероятность возникновения проблем на ближайших выборах с точки зрения эффективности власти и в Крыму. "Овсянников в Севастополе совсем скоро может потерять все. Насколько я знаю, его команду очень критично относятся. В этом году там выборы в заксобрание, этот регион особенно важный, и позиции правящей партии там архиважны сейчас", - выразил мнение директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Ряд экспертов полагают, что попадание Санкт-Петербурга в первую десятку рейтинга эффективности властей не убережет его руководителя от проблем на региональных выборах в 2019 году. "Есть высока вероятность, что в Петербурге Белов не получит однозначно позитивную реакцию населения и вполне возможен второй тур губернаторских выборов", - считает Бондаренко. Политолог также убежден, что победа Беглова "возможна только в первом туре, и второй тур его похоронит".

"Беглов довольно слабый кандидат. Петербург - особый регион, и там просто так голосовать не будут. Жители должны проникнуться к этому человеку. Тот же самый Полтавченко, кто бы что про него ни говорил, был личностью со своей позицией, он был заметным, он был политиком. Беглов - это типичный чиновник. В Петербурге есть много достойных, ярких политиков. Если против чиновника выдвинется какой-то политик, он может у него выиграть", - прокомментировал Накануне.RU директор Фонда прогрессивной политики.

Политолог Максим Жаров в беседе с Накануне.RU также согласился, что "кандидатура Беглова в качестве губернатора многих не устраивает", и сценарий кампании выборов главы Петербурга будет определяться на основании сформированной им команды. "Если консенсус не будет достигнут, то, на мой взгляд, происходит радикальный вариант, когда выдвигается, допустим, против Беглова Ксения Собчак, и фактически идет сценарий выборов 2013 года в Москве, когда Собянин чудом не попал во второй тур. Ситуация в Петербурге сложная и будет таковой", - отметил он. "Вопрос до сих пор открыт. Все определят ближайшие три месяца до апреля-мая, когда состоятся партийные праймериз, и "Единая Россия" должна будет определиться с поддержкой Беглова", - добавил политолог.

На возможные проблемы врио главы Санкт-Петербурга указал и директор Центра политологических исследований Финуниверситета Павел Салин. Основная интрига выборов в регионе будет зависеть от того, "какой образ Беглова в итоге возобладает", считает он. "Беглов органически для Петербурга не подходит. По большому счету, это Полтавченко номер два. Очень ярко это было заметно по одному из первых заседаний правительства - на открытой части он говорил коррелирующие с запросами петербуржцев вещи, которые ему посоветовали политтехнологи. А потом была закрытая часть, и он начал говорить о том, как Запад вредно воздействует на мозги молодежи. И между тем, что он говорит на публику и тем, что он на самом деле думает, есть разрывы. Если он сможет выстроить кампанию, переступить через свое "я", тогда у него все получится, и не будет второго тура", - прокомментировал Накануне.RU Салин.

При этом он не исключает, что ситуация может выйти из-под контроля в случае, если на локальную ситуацию наложатся федеральные вызовы, и в их контексте власть отреагирует неправильно. "Петербург - потенциально очень проблемный регион, там много тонких мест, пока, скорее всего, не будет второго тура. Но такие игроки, которые уже наготове, как Ксения Собчак, Максим Шевченко, могут увести выборы за счет замыкания на себе протестного электората, во второй тур", - допустил Салин.

Эту позицию, впрочем, гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов не разделил. Он считает, что Беглов победит в первом туре. "Петербург не является простым регионом для власти, там возможен целый ряд проблем и с имиджем и позиционированием губернатора, и с электоральной мобилизацией, и с составом кандидатов, который может составить проблему для власти. Но "владимирского" или "хабаровского" сценария в Петербурге я не ожидаю. По итогу выборы там будут относительно успешные. Кандидат власти Беглов, думаю, победит в первом туре. Конечно, ситуацию мы оцениваем на самом старте, все еще может измениться", - прокомментировал он Накануне.RU.