Аэрофлот: Никто из пассажиров не пострадал при операции по задержанию захватчика

При освобождении самолета, захваченного в момент совершения рейса Сургут - Москва, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщили в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".

В Ханты-Мансийск вылетел резервный борт Аэрофлота, на котором пассажиры смогут продолжить полет к пункту назначения.

"В связи с возросшей за последние годы угрозой международного терроризма все работники Аэрофлота проходят детальный инструктаж по необходимым действиям с целью сохранения здоровья и жизней пассажиров при возникновении подобных инцидентов. В настоящий момент служба безопасности Аэрофлота и технические службы приведены в состояние повышенной бдительности. Все воздушные суда проходят перед полетом особо тщательную проверку. Компания просит своих пассажиров отнестись с пониманием к усиленному контролю при посадке в самолет.", - говорится в сообщении перевозчика. Тем удивительнее, что пассажир, захвативший самолет, имел при себе оружие.

Напомним, сегодня самолет авиакомпании Аэрофлот совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за попытки угона. Пьяный пассажир, вооруженный пистолетом, требовал изменить курс и лететь в Афганистан. Под предлогом дозаправки самолет посадили в столице ХМАО, где спецслужбы провели операцию по захвату преступника. Им оказался ранее судимый и очень пьяный житель Сургута.