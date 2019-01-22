"Сатрапы, предатели!" В Сети появилось видео задержания полицией активистов на пикете в защиту Курил

"Левый фронт" опубликовал видео задержания своих активистов на пикете у японского посольства в защиту Курил.

На ролике слышно, как перед тем как провести задержания, полицейские сообщают собравшимся, что проводимая акция не согласована. Организаторы в ответ заявляют, что у посольства Японии проводится встреча с депутатом Госдумы.

В это время из толпы доносится: "Сатрапы, предатели!"

Напомним, что ранее сообщалось, что 11 человек задержали полицейские на пикете против сдачи Курильских островов у посольства Японии. Правоохранители объяснили свои действия тем, что флаги и плакаты могут держать только депутаты и их помощники.

Также отмечалось, что все задержанные - активисты "Левого фронта" и КПРФ.