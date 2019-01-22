22 Января 2019
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Митинг против сдачи Курил. Репортаж

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Политика Центральный ФО В России

"Сатрапы, предатели!" В Сети появилось видео задержания полицией активистов на пикете в защиту Курил

"Левый фронт" опубликовал видео задержания своих активистов на пикете у японского посольства в защиту Курил.

На ролике слышно, как перед тем как провести задержания, полицейские сообщают собравшимся, что проводимая акция не согласована. Организаторы в ответ заявляют, что у посольства Японии проводится встреча с депутатом Госдумы.

В это время из толпы доносится: "Сатрапы, предатели!"

Напомним, что ранее сообщалось, что 11 человек задержали полицейские на пикете против сдачи Курильских островов у посольства Японии. Правоохранители объяснили свои действия тем, что флаги и плакаты могут держать только депутаты и их помощники.

Также отмечалось, что все задержанные - активисты "Левого фронта" и КПРФ.

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Теги: Курилы, Япония, Москва, коммунисты, КПРФ, Левый фронт



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