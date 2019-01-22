22 Января 2019
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Армия и ВПК За рубежом

В Китае показали кормовую секцию третьего авианосца

Строительство третьего китайского авианосца продвигается ускоренными темпами. Сегодня появилась фотография его кормовой части. От завершения строительства носовой секции прошло всего 6 месяцев. Если строительство продолжится такими же темпами, отмечает портал Sina.com, то авианосец может быть спущен на воду в 2020 году.
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Сейчас на вооружении ВМС НОАК стоит авианосец "Ляонин", введённый в строй уже более трёх лет назад. Это бывший авианесущий крейсер "Варяг" ВМФ СССР, прошедший в Китае глубокую модернизацию. Тогда китайские судостроители получили опыт для постройки собственных кораблей.

Вполне вероятно, что скоро может начаться и строительство четвёртого авианосца, большего водоизмещения и с атомной силовой установкой.

Постройка третьего авианосца продолжается ударными темпами, несмотря на расследование в отношении руководителя предприятия China Shipbuilding Industry Corporation. Как сообщало Накануне.RU, Сунь Бо, руководивший судостроительным предприятием, был исключён из Компартии в связи "за серьёзные нарушения дисциплины и причинение значительного ущерба национальным интересам". Позже в его отношении было возбуждено уголовное дело за взяточничество, по которому судостроителю может грозить смертная казнь.

Кормовая секция китайского авианосца(2019)|Фото: http://mil.news.sina.com.cn/

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В Китае показали кормовую секцию третьего авианосца

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Теги: Китай, авианосец, Сунь Бо



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