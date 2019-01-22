Захватчику самолёта "Аэрофлота" рейса Сургут – Москва грозит от 7 до 12 лет

Захват самолёта Сургут – Москва пьяным пассажиром квалифицировали по суровой статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия", сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Захватчиком оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. Он, угрожая оружием, во время полёта попытался прорваться в кабину пилотов с требованием изменить пункт назначения. Командир решил посадить "Боинг 737" в столице Югры.

На месте работает усиленная следственно-оперативная группа во главе с руководителем уральского СУ на транспорте СКР.

После задержания силовики разрядили пистолет захватчика. Сосед сургутянина заявил, что оружие у того было с самого начала, сообщает "Mash". Неизвестно, как ему удалось пронести оружие на борт.