Захватчику самолёта "Аэрофлота" рейса Сургут – Москва грозит от 7 до 12 лет

22 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Захватчику самолёта "Аэрофлота" рейса Сургут – Москва грозит от 7 до 12 лет

Захват самолёта Сургут – Москва пьяным пассажиром квалифицировали по суровой статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия", сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Захватчиком оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. Он, угрожая оружием, во время полёта попытался прорваться в кабину пилотов с требованием изменить пункт назначения. Командир решил посадить "Боинг 737" в столице Югры.

На месте работает усиленная следственно-оперативная группа во главе с руководителем уральского СУ на транспорте СКР.

После задержания силовики разрядили пистолет захватчика. Сосед сургутянина заявил, что оружие у того было с самого начала, сообщает "Mash". Неизвестно, как ему удалось пронести оружие на борт.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Захватчику самолёта "Аэрофлота" рейса Сургут – Москва грозит от 7 до 12 лет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: самолёт Аэрофлота, Сургут - Москва, захват самолёта



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 22.01.2019 16:38 Мск Аэрофлот: Никто из пассажиров не пострадал при операции по задержанию захватчика

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.01.2019 16:12 Мск Задержан захватчик самолёта Сургут – Москва, требовавший полёта в Афганистан
Ранее 22.01.2019 14:47 Мск Захваченный самолет Сургут – Москва удалось посадить в Ханты-Мансийске под предлогом дозаправки
Ранее 22.01.2019 14:14 Мск Захваченный "Боинг" имени Солженицына сел в Ханты-Мансийске
Ранее 22.01.2019 13:54 Мск Пассажир рейса Сургут – Москва потребовал лететь в Афганистан

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 609

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети