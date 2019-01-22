"Мы ищем точки роста": Цуканов, Куйвашев и Высокинский обсудили екатеринбургскую агломерацию

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов провел сегодня совещание с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым и мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, где обсуждалась агломерация "Большой Екатеринбург". Концепция развития агломерации на сегодняшний день уже разработана, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики.

По словам Николая Цуканова, "создание екатеринбургской агломерации актуально и необходимо как Екатеринбургу, так и региону в целом".

Как сказал губернатор Куйвашев, формирование "Большого Екатеринбурга" должно придать импульс развития всему региону в целом и положительно сказаться на темпах модернизации транспортной инфраструктуры, улучшив таким образом жизнь уральцев.

Агломерация предусматривает создание единой транспортной и инфраструктурной системы для Екатеринбурга и ближайших городов.