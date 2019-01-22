Все тюменские школы закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа

В Тюмени все школы и учреждения дополнительного образования закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Учебный процесс приостановлен с 23 января по 29 января на основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии. Школьники перейдут на дистанционное обучение.

Врачи рекомендуют в период гриппа избегать контакта с больными, ограничить посещение многолюдных мест и массовых мероприятий, пользоваться одноразовыми масками в больницах, общественном транспорте, крупных ТЦ. Маску необходимо менять каждые полтора-два часа. После пребывания в местах массового скопления людей медики советуют полоскать горло антисептическими растворами, промывать полость носа.

Также не следует забывать о прогулках на свежем воздухе, чаще проветривать помещение, проводить влажную уборку и употреблять в пищу продукты, содержащие в большом количестве витамин С.