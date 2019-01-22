22 Января 2019
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Митинг против сдачи Курил. Репортаж

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Политика В России За рубежом

"Я очень рад тебя видеть": Путин и Абэ начали обсуждение по мирному договору

Президент России Владимир Путин сегодня проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы государства, Абэ прибыл в страну с рабочим визитом по приглашению президента РФ.

Как отметил в приветственном слове Владимир Путин, "наши коллеги в предварительном плане работали по очень многим направлениям".

Синдзо Абэ, Сергей Лавров(2019)|Фото: kremlin.ru

"По линии экономики, по линии министерств иностранных дел, работали над вопросами мирного договора", - уточнил президент.

"Я очень рад тебя видеть", - добавил он, обращаясь к Абэ.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что японский премьер готов на мирный договор при гарантии передачи им части Курил.

Синдзо Абэ, Владимир Путин(2019)|Фото: kremlin.ru

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"Я очень рад тебя видеть": Путин и Абэ начали обсуждение по мирному договору

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Теги: Путин, Абэ, Курилы, переговоры



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Ранее 20.01.2019 20:01 Мск "Партия Дела": Сдачу Курил могут замаскировать - надо продолжать борьбу!

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