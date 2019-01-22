Режиссер Константин Богомолов, с которым подрался муж Собчак, сообщил, что выжил

Столичный режиссер Константин Богомолов (46), который, по информации некоторых СМИ, накануне стал жертвой мускулистых кулаков актера Максима Виторгана (46), сообщил в Instagram, что находится в "более менее приличном состоянии" и продолжит работать.

"Дорогие и неравнодушные друзья) прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещённые кости черепа в более менее приличное состояние в связи с чем внутричерепное нормализовано и я могу представить вам невероятную команду спектакля "преступление и наказание", к которому я скоро приступаю", - написал Богомолов в своем блоге.

Виторган, кстати, ситуацию комментировать не стал, как и его супруга Ксения Собчак (37), которая, по слухам, как раз и стала яблоком раздора между мужчинами.

Богомолов и Собчак

Еще в декабре в таблоидах активно обсуждалась личная жизнь Ксении: поговаривали, что экс-кандидат в президенты России "наставляет рога" Максиму с Константином. Однако, сами супруги никак не комментировали ситуацию, а потом и вовсе вместе улетели отдыхать на Мальдивы. Тогда-то все подумали, что история с изменой, возможно, преувеличена.

Но накануне стало известно о драке Виторгана и Богомолова в центре Москвы – у входа в кофейню в Китай-городе. "Максим Виторган зашел в кафе, где в этот момент находился Константин Богомолов. Через некоторое время они вдвоем вышли на улицу. Затем режиссер вернулся один, с окровавленным лицом", - сообщает журнал "СтарХит".

Пользователи сети, кстати, отмечают, что эти трагические события разворачивались рядом с "Кофеманией". Именно в заведении этой сетки ранее устроили драку футболисты Кокорин и Мамаев.