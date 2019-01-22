Тимошенко объявила, что идет в президенты

В киевском Дворце спорта состоялся съезд партии "Батькивщина", на котором ее лидер Юлия Тимошенко объявила, что будет баллотироваться в президенты.

На съезде экс-президент страны Леонид Кравчук официально заявил о поддержке Тимошенко. Также выступил давний лидер церковного раскола Михаил Денисенко-Филарет, который при этом похвалил действующего президента Петра Порошенко за томос из Стамбула.

"Филарет пришел на выдвижение ЮВТ, благословил съезд и поблагодарил ПАП за томос. Всем угодил", - написал журналист Владимир Полуев.

Примечательно, что Денисенко умудрился за день побывать и у Тимошенко, и у Порошенко, от которого получил орден героя Украины. Не исключено, что Порошенко пытался тем самым предотвратить его визит к Тимошенко. Украинские СМИ сообщали, что вначале Порошенко планировал официально объявить о своем выдвижении на выборы 22 января, в "День соборности", но затем отменил решение, чтобы не делать это в один день с Тимошенко.

Кроме того, по видеосвязи выступил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он выразил уверенность, что Тимошенко снизит тарифы на газ и электроэнергию, если "уберет Порошенко и его банду". При этом Порошенко обвиняет именно Тимошенко в том, что она в 2009 году заключила невыгодный газовый контракт с Россией. Тимошенко же в своем выступлении обвинила Порошенко в том, что он получает откаты за поставки техники и продает ее со своих заводов армии по завышенным ценам.

Дочь Тимошенко Евгения в своем выступлении рассказала, что, когда ее дочь заболела, то ее срочно повезли в больницу и увидели там разруху. "И тогда я помолилась, чтобы мама стала президентом", - трогательно сказал она.

Сама Юлия Тимошенко заявила, что не будет "служить офшорам и Мальдивам", намекая на офшоры Порошенко и его тайный отдых на островах год назад. Она обвинила нынешнюю власть в том, что она "и рука Кремля, и рука Москвы".

Приглашенный на сцену военный назвал Тимошенко "политическим киборгом". В свою очередь, она пообещала, что восстановит донецкий аэропорт и назовет его именем "киборгов", т.е. украинских боевиков, контролировавших аэропорт. К слову, это же обещание дал на днях Порошенко.

Не обошлось и без дежурных обещаний "обязательно вернуть Крым и Донбасс в состав Украины".

Из важных заявлений Тимошенко можно выделить предложение сократить число депутатов Верховной рады до 250 с возможностью их отзыва и проводить референдумы по народной инициативе, а не по инициативе президента (явный намек юго-восточным областям). Призвала "стать членом НАТО немедленно".

Она пообещала, что "за пять лет зарплаты и пенсии вырастут в 3,5 раза в твердой валюте и достигнут уровня Польши". Нужно только выбрать ее президентом. Красиво пообещала, что через 100 дней президентства уйдет в отставку, если не сможет выполнять свои обещания.

"Вести" отмечают интересную деталь: возле каждого сектора стояли "менеджеры массовки", которые "заводили" зал и кричали присутствующим, когда им надо аплодировать и махать флажками.

Напомним, выборы на Украине назначены на 31 марта. Тимошенко стабильно возглавляет рейтинг кандидатов.