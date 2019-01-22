Суда, горящие в Черном море, опасно накренились

На судах, горящих в Черном море, зафиксирован опасный крен, пожар на борту потушить пока не удается.

Существует угроза затопления, сообщили в Росморречфлоте.

Спасатели предприняли две попытки провести работы по охлаждению корпуса судов, но из-за продолжения горения и сохранения угрозы взрывов они были прекращены, передает РИА Новости.

Напомним, два судна под флагом Танзании загорелись в районе Керченского пролива. Предположительно, на одном из них произошел взрыв. В результате происшествия погибли более 10 человек.

В 6 часов утра спасательная операция сменила статус на поисковую: решение было принято в связи с отсутствием надежды обнаружить выживших.

Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул из-за нарушения техники безопасности при передаче топлива из одного судна на другое. В больницах Анапы, Новороссийска и Геленджика выразили готовность принять пострадавших.