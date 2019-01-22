Экспертиза состояния дома в Магнитогорске после взрыва будет готова только в апреле

Глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил, что эксперты дадут заключение о возможности проживания в доме Магнитогорска, где 31 декабря прошлого года произошел взрыв, только к апрелю, передает корреспондент Накануне.RU.

Два жильца пострадавшего дома пришли на прием к Бердникову и спросили, будут ли учитывать мнение жильцов дома по вопросу расселения, говорится на сайте мэрии.

Оказалось, что после опроса жильцов их голоса разделились примерно пополам - 195 человек высказались за то, чтобы остаться жить в доме, а 166 человек хотят переехать.

Напомним, президент России Владимир Путин потребовал расселить жильцов магнитогорского дома, а оставшиеся подъезды снести.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 31 декабря 2018 года в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома - погибли 39 человек.