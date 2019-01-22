22 Января 2019
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Пассажиры челябинского аэропорта "Курчатов" встретят 2020 год в новом аэровокзале

В Челябинске прошла пресс-конференция руководителей "Челябинского авиапредприятия" (владеет аэропортом, который в ходе недавнего голосования получил имя физика Игоря Курчатова), которые рассказали об итогах ушедшего года и перспективных планах, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня в аэропорту проводятся масштабные работы по реконструкции аэродромной инфраструктуры, которые финансируются из федерального бюджета, и ударными темпами возводится здание нового терминала, реконструкция гостиницы и привокзальной площади. Стоимость всех работ – до 10 млрд руб., половина средств федерального бюджета, сопоставимая сумма – средства самого предприятия, включая заемные. Все должно быть закончено к весне 2020 года, когда Челябинск должен будет принимать саммиты ШОС и БРИКС. В итоге к 2020 году аэропорт должен получить 3 категорию ИКАО и лучшую инфраструктуру среди своих собратьев в Уральском округе.

Генеральный директор "Челябинского авиапредприятия" Юрий Коньков заверил, что пассажиры внутренних авиалиний встретят 2020 год уже в новом здании терминала, пассажиры международных линий получат возможность летать с комфортом к лету 2020 года. Площадь нового аэровокзала составит 16400 кв. м (сейчас общие площади не превышают 11 тыс.). только на закупку спецтехники (автобусы, телетрапы, буксиры и т.д.) планируется истратить до 0,5 млрд руб.

Вообще все прозвучавшее сегодня вселяет оптимизм – Челябинск получает лучшие воздушные ворота на Урале, серьезно расширится география полетов, челябинцам и гостям остается лишь немного подождать.

Доволен итогами ушедшего года коммерческий директор "Челябинского авиапредприятия" Дмитрий Мясников: количество перевезенных пассажиров составило 1,6 млн человек, рост касается и внутренних, и зарубежных полетов. Серьезно расширена география полета, при этом, как подчеркивают в предприятии, особая поддержка была оказана лично губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и членами его правительства.

"Сейчас аэропорт превращается в такой минихаб для региональных перевозок, а за такого пассажира борются все аэропорты", – уточнил Мясников. Цель на текущий год – 1,8 млн перевезенных пассажиров, вообще же на ближайшее время руководство "Курчатова" намерено перешагнуть рубеж в 2 млн.

Вообще, из всех объектов, которые намечено ввести в эксплуатацию в Челябинске к проведению саммитов ШОС и БРИКС, сегодня аэропорт города, пожалуй, выглядит наиболее беспроблемным, и есть уверенность, что владельцы, строители и подрядчики выполнят все намеченное в срок. Кстати, Юрий Коньков специально отметил, что сейчас работы идут даже не по графику, а с небольшим опережением сроков.

"Ждем указа президента, как и другие аэропорты, о присвоении имени "Курчатов" нашему аэропорту", – заявил Коньков.

челябинск аэропорт баландино взлётно-посадочная полоса впп(2018)|Фото: Накануне.ru

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Пассажиры челябинского аэропорта "Курчатов" встретят 2020 год в новом аэровокзале

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Теги: Борис Дубровский, Юрий Коньков, Дмитрий Мясников, Челябинское авиапредприятие, аэропорт Курчатов



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