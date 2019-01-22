В мэрии Екатеринбурга - кадровый голод. На место Кожемяко могут позвать Ковальчика

После ухода из мэрии Екатеринбурга первого заместителя главы города Алексея Кожемяко, мэрия не может оперативно найти кандидата на освободившееся место.

Как пояснил Накануне.RU вице-мэр Анатолий Гагарин, курирующий в городской администрации вопросы информационной и внутренней политики: "Есть вакансии - людей нет, так что пока говорить о персоналиях преждевременно".

Однако в кабинетах мэрии все же называют фамилию министра экономики Свердловской области Александра Ковальчика. Наблюдатели отмечают его наиболее вероятной кандидатурой, поскольку, помимо высокой профессиональной компетенции, чиновник имеет дружеские отношения с главой Екатеринбурга Александром Высокинским.

"Понятно, что Ковальчику, по большому счёту, покидать насиженное место в региональной власти не захочется - ответственности в городе больше, поскольку твоя работа у всех на виду, а денег меньше, - размышляют инсайдеры. - С другой стороны, с Высокинским его связывают крепкие неформальные отношения, даже, можно сказать, дружеские, так что наверняка договорятся".

Впрочем, те же источники указывают на то, что пока мэрии не до персональных назначений: городская власть пытается концептуально определиться с кадровой политикой в условиях якобы навязывания Высокинскому "сторонних" кандидатов. В числе таких довлеющих сил наблюдатели называют представителей городской думы, заинтересованных поставить своих людей на ключевые посты в городском хозяйстве.