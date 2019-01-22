В мэрии Екатеринбурга - кадровый голод. На место Кожемяко могут позвать Ковальчика

22 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинг против сдачи Курил. Репортаж

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область

В мэрии Екатеринбурга - кадровый голод. На место Кожемяко могут позвать Ковальчика

После ухода из мэрии Екатеринбурга первого заместителя главы города Алексея Кожемяко, мэрия не может оперативно найти кандидата на освободившееся место.

Как пояснил Накануне.RU вице-мэр Анатолий Гагарин, курирующий в городской администрации вопросы информационной и внутренней политики: "Есть вакансии - людей нет, так что пока говорить о персоналиях преждевременно".

Анатолий Гагарин, Алексей Кожемяко(2019)|Фото: Накануне.RU

Однако в кабинетах мэрии все же называют фамилию министра экономики Свердловской области Александра Ковальчика. Наблюдатели отмечают его наиболее вероятной кандидатурой, поскольку, помимо высокой профессиональной компетенции, чиновник имеет дружеские отношения с главой Екатеринбурга Александром Высокинским.

Александр Ковальчик(2018)|Фото: Накануне.RU

"Понятно, что Ковальчику, по большому счёту, покидать насиженное место в региональной власти не захочется - ответственности в городе больше, поскольку твоя работа у всех на виду, а денег меньше, - размышляют инсайдеры. - С другой стороны, с Высокинским его связывают крепкие неформальные отношения, даже, можно сказать, дружеские, так что наверняка договорятся".

Впрочем, те же источники указывают на то, что пока мэрии не до персональных назначений: городская власть пытается концептуально определиться с кадровой политикой в условиях якобы навязывания Высокинскому "сторонних" кандидатов. В числе таких довлеющих сил наблюдатели называют представителей городской думы, заинтересованных поставить своих людей на ключевые посты в городском хозяйстве.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В мэрии Екатеринбурга - кадровый голод. На место Кожемяко могут позвать Ковальчика

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: екатеринбург, мэрия города, Алексей Кожемяко, кадры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.01.2019 16:29 Мск "В мэрии Екатеринбурга нет единой команды". "Креатив" Высокинского продолжится без Кожемяко

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 604

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети