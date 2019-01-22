"Сильно бьет по карману". Зауральские либерал-демократы выступили против повышения цен на топливо

В Кургане активисты ЛДПР провели серию одиночных пикетов - "соколы Жириновского" выступили против повышения цен на бензин.

Как отметил координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Курганской областной думы Юрий Ярушин, повышение тарифов на топливо неумолимо влечет за собой подорожание цен на билеты в автобусах, а также на продукты в магазинах.

"В Курганской области многие жители работают вдали от своего дома, на вахте, в областном и районном центре, так как нет работы и достойного заработка. Поэтому приходиться добираться на личном автомобиле. И увеличение цен на бензин сильно бьет по карману людей", - сообщил Накануне.RU Юрий Ярушин.

Активисты ЛДПР встали с плакатами на обочинах дорог рядом с АЗС. На плакатах были лозунги: "ЛДПР против повышения цен на бензин!"

Всем, кто солидарен, предлагалось посигналить в ответ.

"И народ сигналил. Серия данных пикетов ЛДПР в Зауралье будет продолжаться. Мы вместе должны обращать внимание властей на данную проблему и требовать улучшения качества жизни граждан", - добавил Юрий Ярушин.