Выжившая в уральских лесах туристка находится в тяжелом состоянии

Одна из двух выживших туристок, пропавших на Среднем Урале, находится в больнице.

Напомним, 19 января во время похода группа из пяти туристов попала в сильный снегопад, и при спуске две девушки сначала присоединились к другой группе, а затем сбились с маршрута. Поисковая операция продолжалась трое суток.

Сегодня туристок нашли, одна из них скончалась. Выжившую доставили в больницу Краснотурьинска с обморожением.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, проверка по данному факту продолжается: тело умершей будет направлено на судебную медицинскую экспертизу для установления точной давности и причины смерти. Вторая пострадавшая пока находится в тяжелом состоянии, ей оказывается необходимая помощь.

Сейчас следователи СКР опрашивают тех, кто сумел вернуться из похода, также будут опрошены знакомые двух пропавших туристок. Кроме этого, выясняются обстоятельства выхода на маршрут: кто находился в составе группы, было ли на самом деле ухудшение погодных условий, проводился ли предпоходный инструктаж, какие у туристов были с собой средства для выживания и насколько они вообще были подготовлены к походу.

Как отметили в ведомстве, по итогам проверки обязательно будет принято процессуальное решение.