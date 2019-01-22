22 Января 2019
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Митинг против сдачи Курил. Репортаж

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Политика В России За рубежом

СМИ: Япония предлагает включить в мирный договор взаимный отказ от враждебных действий

Агентство Киодо сообщило, что Япония обсуждает с Россией возможность включения в текст мирного договора между двумя странами пункта о взаимном отказе от враждебных действий.

В данный момент в Москве президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводят переговоры.

По данным СМИ, Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с нашей страной в том случае, если ему удастся получить гарантии передачи островов Шикотан и Хабомаи. В Москве подчеркивали, что Курилы являются российской территорией, и никто их не собирается кому-то отдавать.

Путин отмечал, что будет стремиться к заключению мирного договора с Токио. Однако сложно принять кардинальное решение, пока не прояснится вопрос с размещением американских баз на территории страны, добавлял он.

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СМИ: Япония предлагает включить в мирный договор взаимный отказ от враждебных действий

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Теги: япония, россия, мирный договор



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