В гордуме Екатеринбурга появится "женская фракция"

В городской думе Екатеринбурга появится межпартийная депутатская группа "Женская фракция", куда войдут только женщины. Завтра, 23 января, состоится первое организационное собрание этой группы, где выберут руководителя, сообщила Накануне.RU начальник пресс-службы думы Алена Земляникова.

Женская депутатская группа будет курировать социальные вопросы, посвященные сферам материнства и детства, гендерного равенства, насилия в семье, а также вопросы образования и воспитания. Кроме того, депутаты-женщины займутся и вопросами социальной поддержки пенсионеров и инвалидов.