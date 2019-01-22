И. о. губернатора Санкт-Петербурга продолжает формирование своей команды, практически все они – коренные питерцы

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов направил депутатам Законодательного собрания города список лиц, которые могут работать в правительстве. Заседание городского парламента пройдет 23 января, в списке будущих заместителей и руководителей департаментов коренные питерцы, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководителем администрации губернатора Александр Беглов видит Любовь Совершаеву, с прошлого ноября она трудилась руководителем аппарата. До этого Совершаева успела поработать советником председателя совета директоров банка "Россия" (основной акционер – бизнесмен Юрий Ковльчук, который, как считается, входит в ближайшее окружение президента), трудилась в полпредстве Северо-Западного округа и Администрации президента.

За экономическое развитие и стратегическое планирование в мэрии Санкт-Петербурга предложено отвечать Евгению Елину. Он трудился на многих административных должностях, включая работу в правительстве города, с 2013 до 2017 года был заместителем министра экономического развития РФ, с ноября – советник Александра Беглова.

Николай Линченко в статусе вице-губернатора будет отвечать за капитальное строительство и вопросы реконструкции, в 2012 году работал главой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, последнее место работы – замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры Правительства России.

Эдуард Батанов будет отвечать за транспорт и инвестиционную политику, ранее возглавлял городской комитет по финансам, затем перешел на работу в правительство Калининградской области.

Владимир Княгинин получит пост вице-губернатора, отвечающего за развитие образования и науки, выходец из близкого к правительству "Центра стратегических разработок" (ЦСР). С прошлого ноября – советник Беглова.

Максиму Шаскольскому в статусе вице-губернатора предложено отвечать за энергетику и тарифное регулирование, работал на различных должностях в "Ленэнерго", сейчас – советник Беглова.

Все представленные кандидатуры родились в Санкт-Петербурге, у большинства карьера и работа связана с городом.

Напомним, что Александр Беглов по предложению Владимира Путина стал врио губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года, после отставки своего предшественника Георгия Полтавченко. Попытаться избавиться от приставки "врио" Беглову предстоит в сентябре на выборах губернатора, при этом политологи и наблюдатели считают, что он может на выборах быть и не единственным кандидатом от власти, например, называлась кандидатура руководителя ФАС России Игоря Артемьева.