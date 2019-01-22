22 Января 2019
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Общество Свердловская область

Публичные слушания в Екатеринбурге заменяют на общественные обсуждения: голосовать можно через Интернет

На предстоящее 29 января заседание думы Екатеринбурга решено внести вопрос о порядке организации и проведения общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории областной столицы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Такое решение принято членами постоянной комиссии гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Таким образом, общественные обсуждения отныне заменят публичные слушания, предполагавшие непосредственное участие горожан при решении значимых для города вопросов благоустройства и распоряжению территорией. В отличие от слушаний, для которых было необходимо собрать людей в определённом месте, провести их регистрацию и протокольно оформить все предложения в "бумажном" виде, обсуждения, по убеждению чиновников, значительно упрощают эту процедуру - они проводятся через портал Госуслуг в сети Интернет.

Недавний пример такого "интерактивного голосования" - общественные обсуждения строительства в Екатеринбурге храма Святой Екатерины на набережной городского пруда.

проект собора святой Екатерины(2018)|Фото: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

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Публичные слушания в Екатеринбурге заменяют на общественные обсуждения: голосовать можно через Интернет

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Теги: побличне слушания, екатеринбург, общественные обсуждения, интернет



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