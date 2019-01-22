22 Января 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

В аварии на трассе Екатеринбург - Тюмень погибли 3 человека

Сегодня, 22 января, около на 190 км автодороги Екатеринбург – Тюмень произошло ДТП, в котором погибли три человека. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, в результате дорожного происшествия также пострадала девушка – ее доставили в больницу города Талица.

Сотрудники полиции ОМВД России по Пышминскому району устанавливают обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, авария случилась около 15.00 – 31-летний водитель "Фольксваген Поло", направляясь со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга, пытался выйти на обгон и не справился с управлением. В результате неудачного маневра автомобиль выехал на встречное движение, где столкнулся с машиной "Рено Логан" под управлением 69-летнего водителя.

На месте происшествия погибли оба водителей, а также пассажирка "Рено Логан", которая находилась на переднем сиденье. Второй пассажирке удалось выжить.

трасса Екатеринбург-Тюмень, авария, ДТП(2019)|Фото: пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Отметим, что вчера утром на 87 км автодороги Екатеринбург - Тюмень произошло массовое ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

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В аварии на трассе Екатеринбург - Тюмень погибли 3 человека

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Теги: Авария, ДТП, дорожное происшествие, смертельная авария, трасса



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