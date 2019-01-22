В Нижневартовске внедряют "умные светофоры"

В Нижневартовске в скором времени будет внедрена автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), которая увеличит пропускную способность городских дорог и сократит количество заторов, особенно в "часы пик", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Нижневартовска.

Начальник управления по дорожному хозяйству Геннадий Котляров, сообщил, что систему будут внедрять постепенно. Сейчас завершается первый этап: оснащение специальным оборудованием и настройка 41 светофорного объекта, объединение их в единую цепь, в которой оператор программирует планы координации (утренний, вечерний режим).

"Сейчас идет настройка оборудования на улице 60 лет Октября, затем перейдем на улицу Ленина. В новом режиме в настоящее время работают светофоры по улице Мира. Их работа оптимизирована в зависимости от времени суток. В утренние, обеденные и вечерние часы пропускная способность больше", - сообщил Геннадий Котляров. Он отметил, что эффективность автоматизированной системы уже оценили. Благодаря АСУДД время в пути по ул. Мира от ул Ханты-МАнсийской до Индустриальной занимает в "час пик" не более 15 минут, раньше на это же расстояние уходило не менее получаса.

Второй этап будет выполнен в этом году - в координированную систему будут подключены оставшиеся 84 светофора. К оборудованию подключат специальные датчики движения, что позволит контролировать и координировать транспортные потоки на дорогах города в зависимости от загруженности на конкретном участке. Так называемый режим "зеленой волны". На 36 светофорах, расположенных на крупных перекрестках, дополнительно установят радиолокационные детекторы транспорта, которые в автоматическом режиме будут считать "поток" и регулировать движение. Третий этап внедрения системы пройдет в 2020 году. К системе будут подключены оставшиеся светофорные объекты.

Добавим, что "Умные светофоры" в городе внедряются по поручению главы Нижневартовска Василия Тихонова. Это связано с тем, что последние годы в Нижневартовске наблюдается увеличение плотности транспортного потока. Сейчас в городе более 172 тыс. автомобилей. На усовершенствование светофорных объектов направлено 6,5 млн руб. из городского и федерального бюджетов.