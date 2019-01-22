22 Января 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Захваченный самолет Сургут – Москва удалось посадить в Ханты-Мансийске под предлогом дозаправки

Экипажу самолета Сургут - Москва удалось уговорить пассажира-захватчика на посадку в Ханты-Мансийске для дозаправки, сообщает РИА Новости. Издание уточняет, что пассажиров аэровокзала и журналистов не пускают в здание.

Telegram-канал Mash сообщает, что нарушитель спокойствия пока не задержан: сотрудников аэропорта попросили уйти из диспетчерской, которая контролируют полеты. Там идёт оперативное совещание силовиков и переговоры с захватчиком.

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Захваченный самолет Сургут – Москва удалось посадить в Ханты-Мансийске под предлогом дозаправки

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Теги: самолёт Аэрофлота, Сургут - Москва, захват самолёта



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Ранее 22.01.2019 16:25 Мск Захватчику самолёта "Аэрофлота" рейса Сургут – Москва грозит от 7 до 12 лет
Ранее 22.01.2019 16:12 Мск Задержан захватчик самолёта Сургут – Москва, требовавший полёта в Афганистан

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