Захваченный самолет Сургут – Москва удалось посадить в Ханты-Мансийске под предлогом дозаправки

Экипажу самолета Сургут - Москва удалось уговорить пассажира-захватчика на посадку в Ханты-Мансийске для дозаправки, сообщает РИА Новости. Издание уточняет, что пассажиров аэровокзала и журналистов не пускают в здание.

Telegram-канал Mash сообщает, что нарушитель спокойствия пока не задержан: сотрудников аэропорта попросили уйти из диспетчерской, которая контролируют полеты. Там идёт оперативное совещание силовиков и переговоры с захватчиком.