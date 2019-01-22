В Екатеринбурге презентовали путеводитель по Уралмашу, куда вошел снесенный кинотеатр "Темп"

Сегодня в Музее истории Екатеринбурга состоялась презентация уникального путеводителя по одному из семи районов исследовательского проекта, просвещенного отдельным микрорайонам города, - "Уралмаш: улицы, истории, лица".

Запускающая серию путеводителей история неслучайна, ведь Уралмаш - уникальное архитектурно-планировочное решение, обеспечивающее соцгороду УЗТМ особое место в истории мировой архитектуры. На презентации авторского проекта музея собрались сами герои издания, хранители истории Уралмаша, на данный момент ведется работа еще над двумя изданиями, которые увидят свет уже в этом году – это будут путеводители по микрорайонам Эльмаш и Пионерский, передает корреспондент Накануне.RU.

Улица 22 партсъезда, где в прошлом году снесли кинотеатр "Темп", вошла в новый путеводитель, хотя большая часть объектов культурного наследия там уже не существует. Один из соавторов путеводителя – заместитель директора МИЕ Светлана Булатова в беседе с Накануне.RU рассказала, что помогали создать "выпуклый исторический фон" ссылки на городские газеты различных десятилетий. Стоит особо отметить, что, к сожалению, многие объекты исторического и культурного наследия не сохранились.

"Есть несколько объектов, которые не сохранились, как кинотеатр "Темп", но мы сочли нужным о них написать. В том числе, улица 22 партсъезда – самая мрачная в этом смысле, роковая, часть объектов уже не существует, а часть объектов в очень плохом состоянии", – сказала Булатова.

В путеводителе представлены семь маршрутов, карта прилагается: шесть центральных улиц соцгородка и Площадь первой пятилетки. Уникальным в книге является собрание частных историй, авторы проекта проводили интервью с жителями района, которые рассказывали о том, как изменялись уралмашевские улицы и бульвары, как осуществлялся проект конструктивистов "город-сад". В издании вы найдете основные объекты соцкультбыта, памятники советского модернизма и не только, авторы не обошли вниманием современные застройки, напоминающие о лихих 90-х, когда район из уникального социального проекта превратился в криминальный ад, а уралмашевские разборки прогремели на всю Россию.

Обложкой для путеводителя послужила вышивка одной из старожил Уралмаша. В книге много бесед с жителями соцгородка, которые на презентации отмечали особую связь между друг другом, потому как Уралмаш – это не просто "спальный" район, а некогда живое воплощение идеи социального проекта, заложившего новый тип отношений между людьми.

Научный сотрудник Музея истории Уралмашзавода Сергей Агеев напомнил о грандиозных планах первых жителей типичного советского района соцгородка, сторонники идей авангарда и конструктивизма мечтали и об аэродроме для дирижаблей и даже планировали разместить на Уралмаше космодром для полетов на Марс: "Жаль, не дожили мы до полетов на Марс", – констатировал Агеев.

Путеводитель можно будет приобрести в сувенирных магазинах Музея истории Екатеринбурга (Карла Либкнехта, 26), фотографического музея "Дом Метенкова" (Карла Либкнехта, 36) и Водонапорной башни после 22 января.