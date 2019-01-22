В Воронеже запустили голосование по возвращению улицам дореволюционных названий

Мэрия Воронежа запустила голосование по возвращению улицам дореволюционных названий.

18 декабря на заседании городской комиссии по культурному наследию было рассмотрено поступившее в мэрию предложение о восстановлении исторических наименований улиц Воронежа наравне с существующими. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин отметил, что муниципальная власть поддержит любое решение горожан. Если они одобрят возвращение названий, то чиновники повесят на дома дополнительные аншлаги.

В настоящее время рабочей группой комиссии по культурному наследию сформирован окончательный список 22 улиц:

улица 20-летия ВЛКСМ / улица Поднабережная

улица Алексеевского / Глухой Покровский переулок

улица Вайцеховского / улица Вигелевская

улица Веры Фигнер / улица Большая Предтеченская

улица Володарского / улица Мещанская

улица Декабристов / Успенский съезд

улица Дзержинского / улица Покровская

улица Жилина / улица Большая Терновая

улица Каляева / улица Малая Петропавловская

улица Красноармейская / улица Валовая

улица Крестьянская /улица Малая Алексеевская

Металлистов гора / Соборная гора

улица Первомайская / улица Малая Богоявленская

улица Пролетарская / улица Большая Алексеевская

улица Революции 1905 года / улица Пограничная

улица Сиреневая / улица Никольская

улица Степана Разина / Петровский съезд

улица Студенческая / улица Грузовая

улица Таранченко / улица Вознесенская

Фабричный переулок / Онуфриевский переулок

улица Цюрупы / улица Петропавловская

улица Чернышевского / улица Богословская

Ранее тюменская администрация официально отклонила инициативу о переименования улиц с советскими названиями. Инициатор "декоммунизации" в Тюмени обвинил мэрию в проведении "тайного" заседания по переименованиям.

Напомним, администрация проводила голосование - поддерживают ли тюменцы инициативу о возвращении улицам исторических названий. Ответы от жителей города власти принимали по телефону и в письменном виде. В результате по телефону большинство тюменцев высказались "за" переименование улиц - 186 человек, "против" переименования - 108 человек. В письменном виде несогласие с переименованием улиц высказали 1405 человек, "за" не высказался никто.

Добавим, что в Тюмени предложение сменить названия улиц многие восприняли скептически, в том числе, из-за роста бюджетных расходов.