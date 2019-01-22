В Воронеже запустили голосование по возвращению улицам дореволюционных названий
Мэрия Воронежа запустила голосование по возвращению улицам дореволюционных названий.
18 декабря на заседании городской комиссии по культурному наследию было рассмотрено поступившее в мэрию предложение о восстановлении исторических наименований улиц Воронежа наравне с существующими. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
Мэр Воронежа Вадим Кстенин отметил, что муниципальная власть поддержит любое решение горожан. Если они одобрят возвращение названий, то чиновники повесят на дома дополнительные аншлаги.
В настоящее время рабочей группой комиссии по культурному наследию сформирован окончательный список 22 улиц:
улица 20-летия ВЛКСМ / улица Поднабережная
улица Алексеевского / Глухой Покровский переулок
улица Вайцеховского / улица Вигелевская
улица Веры Фигнер / улица Большая Предтеченская
улица Володарского / улица Мещанская
улица Декабристов / Успенский съезд
улица Дзержинского / улица Покровская
улица Жилина / улица Большая Терновая
улица Каляева / улица Малая Петропавловская
улица Красноармейская / улица Валовая
улица Крестьянская /улица Малая Алексеевская
Металлистов гора / Соборная гора
улица Первомайская / улица Малая Богоявленская
улица Пролетарская / улица Большая Алексеевская
улица Революции 1905 года / улица Пограничная
улица Сиреневая / улица Никольская
улица Степана Разина / Петровский съезд
улица Студенческая / улица Грузовая
улица Таранченко / улица Вознесенская
Фабричный переулок / Онуфриевский переулок
улица Цюрупы / улица Петропавловская
улица Чернышевского / улица Богословская
Ранее тюменская администрация официально отклонила инициативу о переименования улиц с советскими названиями. Инициатор "декоммунизации" в Тюмени обвинил мэрию в проведении "тайного" заседания по переименованиям.
Напомним, администрация проводила голосование - поддерживают ли тюменцы инициативу о возвращении улицам исторических названий. Ответы от жителей города власти принимали по телефону и в письменном виде. В результате по телефону большинство тюменцев высказались "за" переименование улиц - 186 человек, "против" переименования - 108 человек. В письменном виде несогласие с переименованием улиц высказали 1405 человек, "за" не высказался никто.
Добавим, что в Тюмени предложение сменить названия улиц многие восприняли скептически, в том числе, из-за роста бюджетных расходов.
Кроме того, в Перми также поднимали вопрос о переименовании улиц. Активисты пермского отделения движения "Суть времени" обратились к губернатору Максиму Решетникову с просьбой ввести пятилетний мораторий на переименование в регионе улиц и площадей.