22 Января 2019
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Происшествия В России За рубежом Крым

СКР об инциденте в Керченском проливе: консулы Турции и Индии проинформированы о ходе следствия

Следственный комитет России выступил с официальным заявлением о ходе расследования уголовного дела по факту гибели моряков на судах "Канди" и "Маэстро" в Керченском проливе.

Напомним, два судна под флагом Танзании загорелись в районе Керченского пролива. Предположительно, на одном из них произошел взрыв. В результате происшествия погибли более 10 человек - граждане Индии и Турции.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас выясняются все обстоятельства.

судно, пожар(2019)|Фото: Следственный комитет РФ

По ее данным, российскими властями было принято решение о помощи силами спасательных теплоходов "Меркурий" и "Демидов": в результате поисково-спасательной операции на борт российских судов были подняты выжившие моряки, а также тела погибших. Как добавила Светлана Петренко, консульские должностные лица Турции и Индии проинформированы о ходе операции и проводимой российским следствием работе.

Напомним, сегодня утром спасательная операция сменила статус на поисковую: решение было принято в связи с отсутствием надежды обнаружить выживших.

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СКР об инциденте в Керченском проливе: консулы Турции и Индии проинформированы о ходе следствия

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Теги: Турция, Индия, пожар, СКР



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