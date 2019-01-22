СКР об инциденте в Керченском проливе: консулы Турции и Индии проинформированы о ходе следствия

Следственный комитет России выступил с официальным заявлением о ходе расследования уголовного дела по факту гибели моряков на судах "Канди" и "Маэстро" в Керченском проливе.

Напомним, два судна под флагом Танзании загорелись в районе Керченского пролива. Предположительно, на одном из них произошел взрыв. В результате происшествия погибли более 10 человек - граждане Индии и Турции.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас выясняются все обстоятельства.

По ее данным, российскими властями было принято решение о помощи силами спасательных теплоходов "Меркурий" и "Демидов": в результате поисково-спасательной операции на борт российских судов были подняты выжившие моряки, а также тела погибших. Как добавила Светлана Петренко, консульские должностные лица Турции и Индии проинформированы о ходе операции и проводимой российским следствием работе.

Напомним, сегодня утром спасательная операция сменила статус на поисковую: решение было принято в связи с отсутствием надежды обнаружить выживших.