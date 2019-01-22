Попадёт ли МБУ "Зеленстрой" в список на акционирование муниципальных предприятий Екатеринбурга?

Деятельность руководства муниципального бюджетного учреждения (МБУ) "Зеленстрой" сегодня подверглась жёсткой критике ряда депутатов постоянной комиссии думы Екатеринбурга по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Директор "Зеленстроя" Либарит Кетцян предоставил краткую информацию о деятельности предприятия в 2018 году, доложив народным избранникам, что объём финансирования МБУ составил почти 152 млн руб., а треть этих средств уходит на уплату налогов на землю и имущество за 52 объекта (в основном это муниципальные парки и скверы), находящихся на балансе предприятия.

На 2018 год предельная штатная численность "Зеленстроя" была утверждена сити-менеджером (главой администрации) Екатеринбурга Александром Якобом в количестве 133 "единиц", из которых 22 – руководители, специалисты и служащие, остальные – "работники основного производства". Предельный фонд оплаты труда сотрудников на 2018 год установлен в размере 40 млн 196 тыс. руб. То есть среднеарифметическая зарплата по предприятию – чуть больше 25 тыс. руб. в месяц.

У члена фракции "Справедливая Россия" Михаила Вечкензина к директору возник вопрос о его личной зарплате. Узнав, что в прошлом году она составляла около 58 тыс. руб., депутат поинтересовался, почему Кетцян разъезжает за рулём шикарного внедорожника.

"У меня даже водительского удостоверения нет", - удивился директор "Зеленстроя", который был вызван на думу впервые, хотя возглавляет предприятие 11 лет.

Далее руководитель был "атакован" представителем ЛДПР Дмитрием Николаевым, которого интересовало, соответствует ли грунт на газонах всем нормам. На это Кетцян пояснил, что почву проверяют в обязательном порядке и при необходимости добавляют в неё удобрения.

Следом к диалогу вновь подключился Вечкензин, выразив своё крайнее недовольство предоставленным докладом главы "Зеленстроя", составленного, по его мнению, с информации, содержащейся на сайте предприятия.

Председатель комиссии Александр Колесников дипломатично напомнил, что Кетцян не имеет опыта непосредственного общения с депутатами. И предложил весной этого года организовать выездное заседание членов комиссии совместно с и.о. председателя комитета благоустройства администрации города Тамарой Благодатковой по объектам "Зеленстроя", чтобы воочию познакомится с работой этого МБУ.

Между тем, у некоторых чиновников мэрии, которые наблюдали за этим заседанием, сложилось впечатление, что на комиссии депутатами был вброшен "первый шар" для подготовки смены руководства "Зеленстроя" с, возможно, дальнейшим его акционированием и приватизацией.

"Сегодня был "наезд" на директора [Кетцяна] со стороны депутатов, которые в думе представляют "коммунальный блок", - поделился с Накануне.RU источник в представительном органе Екатеринбурга. - Во главе МУП "Спецавтобаза" своего человека [депутата от ЛДПР Григория Вихарева] они уже поставили, почему бы не попробовать то же самое сделать с "Зеленстроем"?".

Либарит Кетцян, со своей стороны, не рискует делать выводы от встречи с народными избранниками.

"Акционирование для нас невозможно, - заявил он Накануне.RU. - Это нереально, потому что предприятие, во-первых, на бюджете. Во-вторых, наша база 1938 года постройки уже рушится, на капитальный ремонт денег никто не даёт. Такое предприятие надо сразу банкротить. Если кто-то сможет создать такое частное предприятие - пусть создаёт. Видимо, они [депутаты] считают, что "Зеленстрой" миллиардами ворочает".