Жители Екатеринбурга шокированы новыми счетами с "мусорной" строкой. За трёх человек - плюс 500 рублей

Жители Екатеринбурга начали получать первые квитанции с новыми тарифами на вывоз мусора. Квитанцию Накануне.RU показала жительница Чкаловского района и добавила, что возмущена расценками.

В графе сказано, что ставка тарифа по вывозу мусора составила 698 руб., а за троих человек, которые прописаны в квартире, надо отдать 446 руб.

За вывоз отходов в этом районе отвечает ЕМУП "Спецавтобаза", которая и выставила цену.

По словам девушки, раньше она платила за квартиру 5 тыс. 500 руб., а сейчас сумма выросла почти до 6 тыс.руб.

"Пришёл счёт за квартиру, теперь мы платим нехилую сумму за "мусор", плюс на 15 рублей подорожал капитальный ремонт. Где брать деньги?" - возмущена она.

Добавим, что некоторые уральцы могут и не знать про новую строчку в квитанции, поэтому их очень удивит такая надбавка. Получается, что молодая семья с одним ребёнком будет платить за вывоз ТБО около 500 руб. Платёж многодетной семьи, по всей видимости, приблизится к тысяче руб. И тут вспоминается свердловская чиновница Ольга Глацких, которая заявила, что государство ничего не должно молодёжи и вообще не просило никого рожать.

Напомним, что "мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. В Свердловской области Северную административно-производственную зону с центром в Нижнем Тагиле будет обслуживать компания "Рифей", Западную с центром в Первоуральске – ООО "ТБО "Экосервис", Восточную с центром в Екатеринбурге – ЕМУП "Спецавтобаза". Что же касается тарифа, то с одного прописанного в квартире жильца будет взиматься около 160 руб. в месяц, а с владельца частного дома больше.