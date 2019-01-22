22 Января 2019
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Моор объявил "интернет-референдум" по способу оплаты за вывоз мусора 

Губернатор Тюменской области Александр Моор запустил на своей официальной странице "ВКонтакте" голосование, в котором предложил землякам самим выбрать способ начисления тарифа за вывоз мусора: с человека, либо с квадратных метров, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам главы региона ряд встреч с общественниками на тему "мусорной" реформы, показал, что "самым принципиальным оказался вопрос: как начислять плату за вывоз и утилизацию отходов - за квадратные метры или за человека".

"Есть плюсы и минусы у каждой системы. Сейчас мы еще можем принять любое решение. Мы еще раз внимательно посмотрели опыт регионов, которые уже работают по новой схеме, посмотрели, что делают субъекты, принимающие изменения одновременно с нами, обобщили мнения инициативных групп и обсуждения в социальных сетях", - сообщил Моор и пригласил жителей области принять участие в голосовании.

Также губернатор добавил, что в ближайшее время он проведет встречу с депутатами областной и городской дум, а также представителями общественных палат.

Напомним, что с 10 января в регионе действует новая схема по обороту ТКО, а новый тариф был установлен из расчета 5,04 рубля с квадратного метра жилого помещения. Такое решение вызвало возмущение и протесты в обществе и в настоящее время областные власти ищут компромисс и ходы для урегулирования ситуации.

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Моор объявил "интернет-референдум" по способу оплаты за вывоз мусора 

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Теги: голосование, вывоз мусора, ТБО, Александр Моор



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