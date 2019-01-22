22 Января 2019
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Захваченный "Боинг" имени Солженицына сел в Ханты-Мансийске

Вылетевший из Сургута самолёт "Аэрофлота", пассажир которого потребовал лететь в Афганистан, сел в Ханты-Мансийске, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным Flight Radar, "Боинг 737-800", которому присвоено имя Александра Солженицына, приземлился в столице Югры. Национальный антитеррористический комитет отказался комментировать нештатную ситуацию на борту, сообщает "Говорит Москва".

По данным Telegram-канала "Mash", инициатором смены курса стал Павел, ему 41 год, во время взлёта он сидел на месте 14А. Telegram-канал "Незыгарь" отмечает, что причиной случившегося стало хулиганство.

самолет AFL1515, траектория полета, угон самолета(2019)|Фото: www.flightradar24.com

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Захваченный "Боинг" имени Солженицына сел в Ханты-Мансийске

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Теги: самолёт Аэрофлота, Сургут - Москва



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Развитие сюжета:

Ранее 22.01.2019 14:47 Мск Задержан захватчик самолёта Сургут – Москва, потребовавший отправиться в Афганистан

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Ранее 22.01.2019 13:54 Мск Пассажир рейса Сургут – Москва потребовал лететь в Афганистан

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