Захваченный "Боинг" имени Солженицына сел в Ханты-Мансийске

Вылетевший из Сургута самолёт "Аэрофлота", пассажир которого потребовал лететь в Афганистан, сел в Ханты-Мансийске, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным Flight Radar, "Боинг 737-800", которому присвоено имя Александра Солженицына, приземлился в столице Югры. Национальный антитеррористический комитет отказался комментировать нештатную ситуацию на борту, сообщает "Говорит Москва".

По данным Telegram-канала "Mash", инициатором смены курса стал Павел, ему 41 год, во время взлёта он сидел на месте 14А. Telegram-канал "Незыгарь" отмечает, что причиной случившегося стало хулиганство.