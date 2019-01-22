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В прокуратуре Чечни начата служебная проверка из-за иска о списании долгов за газ

Генеральная прокуратура РФ сочла необоснованным иск прокуратуры Чеченской Республики о списании долгов населения за газ.

В ведомстве отметили, что такая задолженность подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания. "Нереальность взыскания определяется самостоятельно хозяйствующим субъектом", - уточнили Накануне.RU в ГП.

В связи с необоснованным обращением в суд организована служебная проверка.

Прокурору Чечни поручено поддержать доводы жалобы "Газпром межрегионгаз Грозный" в суде апелляционной инстанции.

Напомним, в Чечне по требованию прокуратуры суд предписал структуре "Газпрома" – "Газпром межрегионгаз Грозный" – списать долги жителям столицы региона на 9 млрд рублей, признав их "безнадежными к взысканию". "Газпром" оказался не готов прощать такие суммы и собрался опротестовывать решение чеченского суда.

Судебным прецедентом заинтересовались в других регионах: со словами "чем мы хуже" местные депутаты начали направлять в прокуратуры запросы на списание долгов местным жителям.

Как сообщалось, Кремль не выработал позиции по списанию ряду регионов долгов за газ, поставленный "Газпромом". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песковназвал вопрос "чрезвычайно сложным".

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В прокуратуре Чечни начата служебная проверка из-за иска о списании долгов за газ

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Теги: генпрокуратура, чечня, долги за газ



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